В "Манчестер Сити" возникли разногласия на фоне новостей о финансовых махинациях, а беспокойство игроков усилилось после ничьей с "Наполи" (2:2) в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Touchline.
Неудачный результат продолжил непростую серию команды. В пяти последних матчах во всех турнирах манчестерский клуб одержал лишь одну победу.
По информации источника, нынешняя атмосфера в раздевалке заметно отличается от той, что была при Хосепе Гвардиоле. Игроки обеспокоены возможными серьёзными последствиями для клуба, а некоторые футболисты уже рассматривают вариант ухода.
🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Cracks are beginning to show inside Manchester City's squad since the news about the charges broke. The feeling of unity that defined the dressing room under Pep Guardiola has started to FADE. The players know what’s at stake for the club. The project no longer feels as stable as it once did, and some are already weighing up a move away.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 26, 2026
После 11 туров английской премьер-лиги "Манчестер Сити" занимает третье место, набрав 22 очка. Отставание от лидирующего "Арсенала" составляет шесть баллов.
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