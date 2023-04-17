В "Челси" нашли виновного в поражении от "Реала"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага высказал свое мнение о поражении лондонцев в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz. Английский клуб в этом матче уступил со счетом 0:2.

"У нас трижды поменялся тренер в течение сезона, пришло много новых игроков, и это дорого нам обходится. Мы уходили с поля с чувством, что они были лучше, нам тяжело было играть на чужой половине поля и создавать моменты. После удаления результат мог быть и хуже, потому что 30 минут в меньшинстве на "Бернабеу" в Лиге чемпионов - это много. У них было больше моментов, нам есть что улучшить перед ответной встречей. Ощущение такое, что мы были не на своем уровне, мы смотрим на себя и понимаем, что в первую очередь виноваты игроки", - приводит слова Аррисабалаги 90min.

Ответный матч "Челси" - "Реал" состоится в ночь на 19 апреля в Лондоне.

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