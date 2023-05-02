В "Барселоне" высказались о сезоне на фоне выступлений "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о текущем сезоне для команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. По его мнению, текущий сезон может считаться удачным для "сине-гранатовых".

"Мы будем очень довольны, что выиграем чемпионат и Суперкубок Испании. Независимо от того, выиграет "Мадрид" Кубок Испании и Лигу чемпионов или нет, мы будем довольны нашим сезоном.

С января я тренирую "Барсу" с удовольствием. Раньше мне было труднее, но это часть процесса. У меня не было другого выбора, кроме как быть упрямым и пытаться убедить футболистов. Теперь у меня есть ощущение, что я действительно получаю от этого удовольствие.

Мы сосредоточены на этом сезоне, но нам нужно будет улучшить состав и стать более конкурентоспособными в турнирах на выбывание. Мы не были на том уровне, на котором выступали в Лиге чемпионов, в Лиге Европы или в Кубке. Нужно совершенствоваться", – сказал главный тренер "Барселоны".