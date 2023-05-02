УЕФА "занизил" успехи Месси. Фанаты в недоумении

УЕФА на своем официальном сайте написал, что Лионель Месси за свою карьеру три раза выиграл трофей Лиги чемпионов, что удивило фанатов в Twitter, передают Vesti.kz со ссылкой на Sportskeeda.

В публикации на сайте указывается, что Месси выигрывал трофей в сезонах 2008/09, 2010/11 и 2014/15 в составе "Барселоны".

"Он также был постоянным игроком испанского клуба, когда они выиграли трофей в 2006 году, но не попал в их состав на финал", - гласит заметка на сайте УЕФА.

Аргентинец не был частью команды, которая победила "Арсенал" со счетом 2:1 в финале Лиги чемпионов в сезоне 2005/06. В том сезоне Месси провел шесть матчей в турнире, забив один гол и отдав две результативные передачи, однако не играл после 1/8 финала из-за травмы.

Поклонники остались в недоумении после публикации руководящего органа европейского футбола. Один из них написал в Twitter:

"УЕФА, вы будете вносить поправки в это?".

"УЕФА официально заявил, что Месси выигрывал Лигу чемпионов только три раза".

UEFA officially said that Messi has only won 3 Champions league pic.twitter.com/FTi1PqmWud — Travis 🇶🇦 (@UTDTravis) April 30, 2023

"Я думал, что это шутка".

I thought this was a joke😂😂😂 pic.twitter.com/no8S7ozrvM — gift🍃 (@Gift_Chucky) April 30, 2023

Отметим, что публикация на сайте УЕФА датирована 27 февраля 2023 года.

При этом во всех остальных источниках, включая Википедию, указано, что Лионель Месси выигрывал Лигу чемпионов четыре раза.

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