УЕФА "занизил" успехи Месси. Фанаты в недоумении

УЕФА на своем официальном сайте написал, что Лионель Месси за свою карьеру три раза выиграл трофей Лиги чемпионов, что удивило фанатов в Twitter, передают Vesti.kz со ссылкой на Sportskeeda.

В публикации на сайте указывается, что Месси выигрывал трофей в сезонах 2008/09, 2010/11 и 2014/15 в составе "Барселоны".

Аргентинец не был частью команды, которая победила "Арсенал" со счетом 2:1 в финале Лиги чемпионов в сезоне 2005/06. В том сезоне Месси провел шесть матчей в турнире, забив один гол и отдав две результативные передачи, однако не играл после 1/8 финала из-за травмы.

Поклонники остались в недоумении после публикации руководящего органа европейского футбола. Один из них написал в Twitter:

"УЕФА официально заявил, что Месси выигрывал Лигу чемпионов только три раза".

UEFA officially said that Messi has only won 3 Champions league pic.twitter.com/FTi1PqmWud