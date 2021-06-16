УЕФА решил судьбу "Реала" и "Барселоны" в Лиге чемпионов

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Соответствующие уведомления испанские клубы получили от УЕФА. Об этом сообщает Fotball Espana.

Допуск к участию в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/22 получил и туринский "Ювентус".

Ранее сообщалось, что "Реал", "Барселону" и "Ювентус" могут исключить из ЛЧ в связи с участием в проекте Суперлиги Европы. В июне стало известно, что разбирательство в отношении итальянского клуба приостановлено, после чего УЕФА уведомил "Ювентус", что тот будет в числе участников ЛЧ в сезоне-2021/22. В то же время в УЕФА ранее отмечали, что расследование будет возобновлено в будущем.

19 апреля 12 команд-основателей объявили о создании европейской Суперлиги, но уже через два дня девять клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА и политиков своих стран объявили о выходе из соревнования.

7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере 15 миллионов евро на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть пять процентов доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!