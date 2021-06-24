УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

УЕФА объявил об отмене правила выездного гола в еврокубковых турнирах, сообщает "Матч ТВ".
Данное правило перестанет действовать во всех соревнованиях под эгидой УЕФА с сезона-2021/22.
Отмечается, что в матчах, в которых обе команды забивают одинаковое количество голов в двухматчевом противостоянии, теперь будет два дополнительных тайма по 15 минут и серия пенальти, если это потребуется.
Ранее в случае ничейного счета в двухматчевом противостоянии победителем считалась та команда, которая забила больше мячей на выезде.
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