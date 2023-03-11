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УЕФА может отстранить "Барселону" от Лиги чемпионов

УЕФА может отстранить "Барселону" от Лиги чемпионов
©twitter.com/FCBarcelona

Каталонскую "Барселону" могут отстранить от участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов из-за коррупционного скандала, сообщают Vesti.kz.

Напомним, прокуратура Испании выдвинула обвинения в адрес "Барселоны", которая в период с 2001 по 2018 год заплатила руководителю судейского комитета Испании более семи миллионов евро. В клубе уверяют, что оплачивали судейские отчеты, а не пытались воздействовать на арбитров.

По информации AS, УЕФА может отстранить "Барселону" от Лиги чемпионов, если посчитает, что репутация турнира будет подорвана из-за одного присутствия испанской команды.

При этом каталонский клуб будет признана виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство. 

Если вина "Барсы" будет доказана, то УЕФА сможет отстранить клуб от участия в еврокубках, чтобы избежать репутационного ущерба турнирам. Регламенты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в пункте G статьи 4 оговаривают критерии допуска клубов и подчеркивают, что клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне.

УЕФА оставляет за собой право не допускать клубы, которые, заслужив право участвовать в еврокубках, не соответствуют всем условиям, изложенным в регламентах этих соревнований. В статье 4 говорится, что репутация турниров не может быть поставлена под сомнение.

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Метки:
УЕФА Барселона Коррупция Лига чемпионов

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