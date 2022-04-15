Тренеру "Баварии" угрожают смертью после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсман заявил, что после вылета клуба из Лиги чемпионов получил почти полтысячи угроз расправой в соцсетях.

"Бавария" в 1/4 финала ЛЧ не смогла пройти испанский "Вильярреал" (0:1, 1:1).

"Я знаю, что меня всегда будут критиковать со всех сторон. Но когда вам поступает 450 угроз смертью в Instagram, это не так уж и легко", - приводит слова Нагельсмана Sport24 со ссылкой на Goal.

Напомним, в полуфинале "Вильярреал" сыграет с "Ливерпулем". Первая игра пройдет 27 апреля в Англии, ответная состоится 3 мая в Испании. В другом полуфинале сойдутся "Манчестер Сити" - "Реал".

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