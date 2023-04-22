Тренер "Реала" оценил роль Холанда в "Манчестер Сити" перед полуфиналом ЛЧ

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре "Манчестер Сити" и роли ее лидера Эрлинга Холанда в преддверии полуфинального противостояния Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

– Переход Эрлинга Холанда побудил Пепа Гвардиолу изменить стиль "Манчестер Сити"?

– Команда немного изменилась, но по-прежнему остается сильной. Как и всегда. Такой нападающий, как Холанд, забивает голы. Но в матчах Лиги чемпионов план всегда одинаковый – нужно сыграть лучше соперника.

– "Манчестер Сити" стал более прямолинейным?

– Думаю, что "Реал" и МС – это команды, которые могут играть по-разному с учетом качества их составов. Я не думаю, что "Сити" Гвардиолы полностью изменил свой стиль. Когда у вас есть такой сильный нападающий, то ваша манера атаки немного меняется. Впрочем, матч "Реала" и "Манчестер Сити" может отталкиваться как от владения мячом, так и от быстрых переходов в атаку. "Реал" – очень уважаемая команда. Когда тебя уважают, это хорошо, а если такой тренер, как Гвардиола, говорит об этом, это еще лучше, – подчеркнул Анчелотти.

Первая игра в Мадриде пройдет в ночь на 10 мая, а ответная - в Манчестере в ночь с 17 на 18 мая.

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