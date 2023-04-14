Тренер "Наполи" пригрозил фанатам перед ответным матчем Лиги чемпионов с "Миланом"

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти пригрозил уйти с ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Милана", если болельщики его клуба не начнут поддерживать команду, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

На домашнем матче 28-го тура Серии А против "Милана" (4:0) фанаты "Наполи" выразили свой протест против работы руководства команды, не проявляя поддержки и молча на протяжении игры.

"Я не знаю, какой атмосферы ожидать в ответном матче, — цитирует Goal Спаллетти. — Я был очень огорчен из-за происходящего на стадионе во время предыдущей домашней игры с "Миланом". Был важный матч, а люди на трибунах молчали. Это то, чего я никогда не пойму. Если подобное повторится, я уйду со скамейки и просто поеду домой. Это что-то странное. Мы играли в абсурдной атмосфере, нас взяли в заложники. Я никогда не смогу этого понять".

Ответный матч "Наполи" - "Милан" состоится в ночь на 19 апреля.

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