Тренер "МЮ" высказался о возвращении в Лигу чемпионов и сезоне в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что не удовлетворен сезоном, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Манкунианцы занял третье место в английской премьер-лиге и вернулись в Лигу чемпионов. Также "МЮ" выиграл Кубок лиги и может сделать дубль, если победит "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.

"Мы постоянно говорили о том, что движемся в правильном направлении. Но удовлетворены ли мы этим сезоном? Нет, это не так.

Мы должны работать лучше. Сейчас у нас есть фундамент, есть база. Но надо прибавлять. В этом сезоне у нас осталась еще одна игра, и это отличная возможность сделать шаг вперед.

В следующем сезоне мы должны повысить требования к себе, чтобы играть еще лучше. Конкуренция очень жесткая, наши соперники тоже прибавят. Мы должны по крайней мере сохранить свой уровень, но не думаю, что этого будет достаточно. Нужно стать намного лучше.

Мы хотим подняться выше и бороться за топ-2 в таблице в следующем сезоне. В общем, мы должны требовать от себя большего и повышать свой уровень", – сказал тен Хаг.

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