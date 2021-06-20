Соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов может остаться без основного нападающего перед матчем

Соперник "Кайрата" по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов израильский "Маккаби" из Хайфы может потерять своего нападающего Годсвея Донио, сообщает Sport24.

26-летнего ганского форварда планирует подписать российский "Сочи". "Сочи" действительно проявляет интерес к игроку и хочет его купить, также к нему есть интерес со стороны турецких клубов", - пишет источник.

В прошедшем сезоне игрок провел 32 матча за "Маккаби", в которых забил девять голов и сделал одну голевую передачу. Контракт с израильской командой у форварда истекает в июне 2022 года.

Напомним, первый матч между "Кайратом" и "Маккаби" пройдет 7 июля в Хайфе на поле стадиона "Самми Офер", а ответный состоится 14 июля в Алматы.

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