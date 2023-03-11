Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

"Реал" узнал хорошие новости перед матчем Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

"Реал" узнал хорошие новости перед матчем Лиги чемпионов с "Ливерпулем"
©twitter.com/Benzema

Форвард "Реала" Карим Бензема не сыграет в предстоящем матче 25-го тура Ла Лиги против "Эспаньола", сообщает корреспондент Vesi.kz.

Однако Бензема присутствует в списке игроков, готовых к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Сегодня футболист начал индивидуальные тренировки.

Главный тренер клуба Карло Анчелотти подтвердил, что французский форвард будет готов к этому матчу.

"Он получил по голеностопу, и у него распухла лодыжка. Сегодня он возобновил индивидуальные тренировки. Карим будет доступен к матчу с "Ливерпулем", - цитирует Анчелотти Football Espana.

Отметим, что в первом матче в Англии "Реал", уступая 0:2, сподобился на сумасшедший камбэк и выиграл со счетом 5:2. Бензема оформил дубль в этой встрече.

Ответная игра 1/8 финала в Мадриде состоится в ночь на 16 марта.

Игра 25-го тура Ла Лиги против "Эспаньола" пройдет сегодня, 11 марта.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Реал Мадрид Ливерпуль Лига чемпионов

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 10:39
Лига чемпионов
"Реал" узнал хорошие новости перед матчем Лиги чемпионов с "Ливерпулем" "Реал" узнал хорошие новости перед матчем Лиги чемпионов с "Ливерпулем"
Сегодня , 09:57
Лига чемпионов
ПСЖ обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов ПСЖ обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов
Вчера , 14:33
Лига чемпионов
"Мне хватило бы одного из них". Моуринью восхитился скамейкой запасных "Баварии" "Мне хватило бы одного из них". Моуринью восхитился скамейкой запасных "Баварии"
9 марта, 18:39
Лига чемпионов
Тренер "Тоттенхэма" ждет, что от него избавятся после провала в Лиге чемпионов Тренер "Тоттенхэма" ждет, что от него избавятся после провала в Лиге чемпионов
9 марта, 15:06
Лига чемпионов
"Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов "Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов
9 марта, 13:08
Лига чемпионов
Месси подвергся нападению после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов Месси подвергся нападению после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов
9 марта, 12:41
Лига чемпионов
Тренер ПСЖ сделал заявление о своем будущем после вылета из Лиги чемпионов Тренер ПСЖ сделал заявление о своем будущем после вылета из Лиги чемпионов
9 марта, 08:58
Лига чемпионов
Впервые в карьере: Месси установил антирекорд Впервые в карьере: Месси установил антирекорд
9 марта, 07:40
Лига чемпионов
Мбаппе высказался о своем будущем в ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов Мбаппе высказался о своем будущем в ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов
9 марта, 07:22
Лига чемпионов
Лионель Месси вошел в историю Лиги чемпионов Лионель Месси вошел в историю Лиги чемпионов
9 марта, 04:10
Лига чемпионов
"Милан" и "Тоттенхэм" в безголевом матче определили четвертьфиналиста Лиги чемпионов "Милан" и "Тоттенхэм" в безголевом матче определили четвертьфиналиста Лиги чемпионов
9 марта, 03:56
Лига чемпионов
"Бавария" выбила ПСЖ из Лиги чемпионов "Бавария" выбила ПСЖ из Лиги чемпионов
8 марта, 21:17
Лига чемпионов
Главный тренер "Челси" разобрал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов Главный тренер "Челси" разобрал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов
8 марта, 17:59
Лига чемпионов
Мбаппе и Месси едут в Мюнхен за реваншем Мбаппе и Месси едут в Мюнхен за реваншем
8 марта, 16:29
Лига чемпионов
Прямая трансляция решающих матчей "Бавария" - ПСЖ и "Тоттенхэм" - "Милан" за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов Прямая трансляция решающих матчей "Бавария" - ПСЖ и "Тоттенхэм" - "Милан" за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов
8 марта, 13:58
Лига чемпионов
Игрок "Бенфики" повторил клубный рекорд Эйсебио в Лиге чемпионов Игрок "Бенфики" повторил клубный рекорд Эйсебио в Лиге чемпионов
8 марта, 12:21
Лига чемпионов
Футболист "Челси" установил рекорд в Лиге чемпионов Футболист "Челси" установил рекорд в Лиге чемпионов
8 марта, 04:08
Лига чемпионов
"Челси" совершил камбэк и оставил "Боруссию" без Лиги чемпионов "Челси" совершил камбэк и оставил "Боруссию" без Лиги чемпионов
8 марта, 03:57
Лига чемпионов
Определился первый участник 1/4 финала Лиги чемпионов Определился первый участник 1/4 финала Лиги чемпионов
7 марта, 18:34
Лига чемпионов
Болельщики "Ливерпуля" получат компенсацию за финал Лиги чемпионов Болельщики "Ливерпуля" получат компенсацию за финал Лиги чемпионов
7 марта, 17:35
Лига чемпионов
"Милан" узнал плохие новости о своем нападающем перед матчем с "Тоттенхэмом" "Милан" узнал плохие новости о своем нападающем перед матчем с "Тоттенхэмом"
7 марта, 16:17
Лига чемпионов
Прервется ли феноменальная серия "Боруссии" и сотворит ли сенсацию "Брюгге"? Прервется ли феноменальная серия "Боруссии" и сотворит ли сенсацию "Брюгге"?
7 марта, 08:20
Лига чемпионов
Прямая трансляция решающих матчей "Челси" - "Боруссия" и "Бенфика" - "Брюгге" за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов Прямая трансляция решающих матчей "Челси" - "Боруссия" и "Бенфика" - "Брюгге" за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов
5 марта, 22:48
Лига чемпионов
"Это не неуважение к ПСЖ". Мбаппе сделал заявление о своем будущем во французском клубе "Это не неуважение к ПСЖ". Мбаппе сделал заявление о своем будущем во французском клубе
23 февраля, 13:43
Лига чемпионов
Итальянские клубы сотворили историю в Лиге чемпионов Итальянские клубы сотворили историю в Лиге чемпионов
23 февраля, 04:02
Лига чемпионов
"Интер" дожал "Порту" в матче Лиги чемпионов с удалением и вымученным голом "Интер" дожал "Порту" в матче Лиги чемпионов с удалением и вымученным голом
23 февраля, 03:56
Лига чемпионов
"РБ Лейпциг" и "Манчестер Сити" зарубились в матче Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" и "Манчестер Сити" зарубились в матче Лиги чемпионов
22 февраля, 18:44
Лига чемпионов
"Ливерпуль" переписал историю Лиги чемпионов "Ливерпуль" переписал историю Лиги чемпионов
22 февраля, 18:25
Лига чемпионов
Чем завершатся полет "драконов" в Милан и встреча "быков" с "горожанами"? Чем завершатся полет "драконов" в Милан и встреча "быков" с "горожанами"?
22 февраля, 13:52
Лига чемпионов
Назван самый опасный футболист в мире Назван самый опасный футболист в мире

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus