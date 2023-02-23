"РБ Лейпциг" и "Манчестер Сити" зарубились в матче Лиги чемпионов

Немецкий "РБ Лейпциг" и английский "Манчестер Сити" провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Лейпциге завершился вничью со счетом 1:1.

Гости первыми открыли счет на 27-й минуте, когда атаку образцово завершил Риад Махрез после ошибки игроков немецкой команды на своей половине поля.

Немецкий клуб отыгрался на 70-й минуте после гола хорвата Йошко Гвардиола. Причем в этом эпизоде ошибку в игре на выходе допустил голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон.

Ответная игра в Англии пройдет в ночь с 14 на 15 марта.

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