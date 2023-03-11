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ПСЖ обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов

ПСЖ обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов
©ПСЖ

ПСЖ обратился к своим фанатам после того, как был выбыл из Лиги чемпионов по итогам матчей с "Баварией" в 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы хотели бы еще раз поблагодарить вас за вашу непоколебимую и столь ценную поддержку в Мюнхене.

Семья "Пари Сен-Жермена" знает, как преодолевать трудности, знает, как восстанавливаться, знает, как оставаться единым целым, несмотря на возникающие препятствия. Вместе мы всегда сильнее.

Мы должны смотреть в будущее, держа в уме главную цель клуба: выиграть чемпионат. Завоевание 11-го титула чемпиона Франции, который станет новым рекордом, остается нашим приоритетом.

Вместе мы строим будущее клуба", - цитирует заявление парижан RMC Sport.

В двух играх против мюнхенской команды ПСЖ не смог одержать победу и проиграл со счетом 0:3, завершив свое выступление на турнире.

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Метки:
ПСЖ Бавария Лига чемпионов

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