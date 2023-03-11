ПСЖ обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов

ПСЖ обратился к своим фанатам после того, как был выбыл из Лиги чемпионов по итогам матчей с "Баварией" в 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы хотели бы еще раз поблагодарить вас за вашу непоколебимую и столь ценную поддержку в Мюнхене.

Семья "Пари Сен-Жермена" знает, как преодолевать трудности, знает, как восстанавливаться, знает, как оставаться единым целым, несмотря на возникающие препятствия. Вместе мы всегда сильнее.

Мы должны смотреть в будущее, держа в уме главную цель клуба: выиграть чемпионат. Завоевание 11-го титула чемпиона Франции, который станет новым рекордом, остается нашим приоритетом.

Вместе мы строим будущее клуба", - цитирует заявление парижан RMC Sport.