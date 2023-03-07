Прямая трансляция решающих матчей "Челси" - "Боруссия" и "Бенфика" - "Брюгге" за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, в ночь с 7 на 8 марта, определятся первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Лондоне (Англия) "Челси" примет дортмундскую "Боруссию". Первая встреча команд завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0.
А в Брюгге (Бельгия) одноименный клуб примет "Бенфику". Первый матч португальцы выиграли на своем поле со счетом 2:0.
Обе игры начнутся в 02:00 по времени Астаны.
Матч "Челси" - "Боруссия" покажет телеканал Qazsport, а встречу "Брюгге" - "Бенфика" - Qazaqstan.
Прямая трансляция матча "Челси" - "Боруссия" >>>>>
Прямая трансляция матча "Брюгге" - "Бенфика" >>>>>
Следить за всеми результатами Лиги чемпионов можно здесь.
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