Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов "Ювентус" - "Порту" и "Боруссия" - "Севилья"

Сегодня, в ночь с 9 на 10 марта, состоятся два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Оба на территории Казахстана будут показаны в прямом эфире.

В Турине "Ювентус" примет "Порту". Первая встреча команд в Португалии закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Трансляцию покажет Qazsport. Матч также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

Другая игра пройдет в Дортмунде, где местная "Боруссия" примет "Севилью". Первый матч команд в Испании завершился победой немецкого клуба со счетом 3:2. Эту встречу в прямом эфире покажет Qazaqstan. Трансляция также доступна на сайте телеканала по этой ссылке.

Оба матча начнутся в 02:00 по времени Нур-Султана, а трансляции стартуют на десять минут раньше.

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