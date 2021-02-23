Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов "Атлетико" - "Челси" и "Лацио" - "Бавария"

В ночь с 23 на 24 февраля состоятся два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, на нейтральном поле в Бухаресте мадридский "Атлетико" примет лондонский "Челси". Начало игры в 02:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.
Параллельно в Риме сыграют "Лацио" и мюнхенская "Бавария". Трансляцию этой встречи будет вести телеканал Qazaqstan.
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