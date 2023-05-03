Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

"Проблемы с Роналду в прошлом". Оценены шансы "МЮ" выиграть АПЛ и ЛЧ

"Проблемы с Роналду в прошлом". Оценены шансы "МЮ" выиграть АПЛ и ЛЧ
©twitter.com/ManUtd

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что "красные дьяволы" способны в следующем сезоне побороться за чемпионство в национальной лиге. А вот в их победу в Лиге чемпионов он не особо верит, передают Vesti.kz.

- "Манчестер Юнайтед" победой над "Астон Виллой" (1:0) укрепил свои позиции в четверке сильнейших. Способна ли команда претендовать на победу в английской премьер-лиге и Лиге чемпионов в следующем сезоне?

- "Манчестер Юнайтед" добивается значительного прогресса под руководством Эрика тен Хага. Проблемы, связанные с Криштиану Роналду, остались в прошлом, появилась возможность потенциальной смены владельца, и все выглядит очень позитивно для будущего. Надеемся, что в ближайшее время они смогут гарантировать себе место в Лиге чемпионов следующего сезона. Выиграть Лигу чемпионов будет довольно сложно, но они могут побороться за звание чемпиона премьер-лиги в следующем сезоне. Они продемонстрировали качество игры, - приводит его слова Betfred.

44-летний Саа выступал за "Манчестер Юнайтед" в период 2004-2008 годов. В его карьере также были французский "Мец", английские "Ньюкасл", "Фулхэм", "Эвертон", "Тоттенхэм", "Сандерленд", итальянский "Лацио". 

С 2004 по 2012 год вызывался в сборную Франции, провел 20 матчей и забил четыре гола.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
2 Манчестер Сити 32 24 4 4 84-30 76
3 Ньюкасл Юнайтед 33 18 11 4 61-27 65
4 Манчестер Юнайтед 32 19 6 7 49-39 63
5 Ливерпуль 33 16 8 9 65-42 56
6 Тоттенхэм Хотспур 34 16 6 12 63-57 54
7 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 31 15 7 9 61-40 52
9 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10 Фулхэм 33 13 6 14 45-45 45
11 Кристал Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14 Вулверхэмптон Уондерерс 34 10 7 17 29-50 37
15 Вест Хэм Юнайтед 33 9 7 17 37-47 34
16 Лестер Сити 34 8 6 20 46-59 30
17 Лидс Юнайтед 34 7 9 18 43-67 30
18 Ноттингем Форест 34 7 9 18 30-62 30
19 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ Лига чемпионов

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 15:20
Лига чемпионов
©twitter.com/Arsenal Мы попали в ЛЧ за шесть туров до конца - Микель Артета о сезоне "Арсенала"
Сегодня , 14:18
Лига чемпионов
©twitter.com/ManUtd "Проблемы с Роналду в прошлом". Оценены шансы "МЮ" выиграть АПЛ и ЛЧ
Вчера , 14:01
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity "Их в жизни не обыграют". Назван единственный клуб, способный помешать "Манчестер Сити"
Вчера , 13:29
Лига чемпионов
©twitter.com/FCBarcelona В "Барселоне" высказались о сезоне на фоне выступлений "Реала"
Вчера , 11:49
Лига чемпионов
©instagram.com/leomessi УЕФА "занизил" успехи Месси. Фанаты в недоумении
1 мая, 14:50
Лига чемпионов
©UEFA Назван первый финалист Лиги чемпионов
1 мая, 13:35
Лига чемпионов
©ra.am Лидер "Интера" поделился настроем перед полуфиналом ЛЧ c "Миланом"
30 апреля, 18:06
Лига чемпионов
©instagram.com/mancity Гвардиола высказался о важности АПЛ перед Лигой чемпионов
30 апреля, 12:20
Лига чемпионов
©ФК "Челси" Ситуация накаляется? Ряду игроков "Челси" сократят зарплату с нового сезона
29 апреля, 14:47
Лига чемпионов
©twitter.com/FabrizioRomano "Этот сезон запомнят за 7:0 с "Манчестер Юнайтед". Клопп - о результатах "Ливерпуля" и Лиге Европы
29 апреля, 13:03
Лига чемпионов
©https://twitter.com/realmadrid Лука Модрич получил травму и рискует пропустить матч "Реала" с "Манчестер Сити"
28 апреля, 15:29
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity "Пантеон величайших". "Манчестер Сити" предрекают славную историю
28 апреля, 11:42
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan "Это было бы мечтой для всех". Шевченко пожелал "Милану" выйти в финал Лиги чемпионов
27 апреля, 14:40
Лига чемпионов
©instagram.com/rioferdy5 Они могут вытащить матч из ничего - Фердинанд о противостоянии "Сити" и "Реала" в Лиге чемпионов
27 апреля, 08:23
Лига чемпионов
©twitter.com/ChelseaFC "Челси" потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов
25 апреля, 22:56
Лига чемпионов
©УЕФА Матчи Лиги чемпионов в США? Президент УЕФА сделал интригующее заявление
25 апреля, 21:58
Лига чемпионов
©twitter.com/juventusfcen "Ювентусу" грозит исключение из еврокубков. Подробности
25 апреля, 18:22
Лига чемпионов
©twitter.com/UEFAcom Победитель Лиги чемпионов оценил шансы "Интера" и "Милана"
25 апреля, 15:55
Лига чемпионов
©UEFA "Астана", "Атлетико", "Бенфика" и "Галатасарай". Кто из игроков этих клубов остался в команде с 2015-го?
24 апреля, 19:15
Лига чемпионов
©Realmadrid.com Легенда сборной Италии сделал неожиданное признание о "Реале" перед матчами Лиги чемпионов
24 апреля, 17:38
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan В "Милане" сделали заявление о матче с "Интером" в Лиге чемпионов
23 апреля, 19:02
Лига чемпионов
©ФК "Челси" "Челси" призвали избавиться от Лэмпарда после провала в Лиге чемпионов
23 апреля, 18:34
Лига чемпионов
©twitter.com/FabrizioRomano Гвардиола высказался о главном достижении "Манчестер Сити" и успехе в Лиге чемпионов
22 апреля, 21:58
Лига чемпионов
©twitter.com/FCBayern "Бавария" провалилась в матче Бундеслиги после вылета из Лиги чемпионов
22 апреля, 19:39
Лига чемпионов
©twitter.com/HenrikhMkh Три футболиста близки к уникальному достижению в мире. Ранее это не удавалось никому
22 апреля, 18:26
Лига чемпионов
©Twitter.com Зарезали барана и шокировали Европу: сенсационный путь "Шахтера" в еврокубках
22 апреля, 15:20
Лига чемпионов
©globallookpress.com Тренер "Реала" оценил роль Холанда в "Манчестер Сити" перед полуфиналом ЛЧ
22 апреля, 14:20
Лига чемпионов
©globallookpress.com Гвардиола назвал главную особенность "Милана" в Лиге чемпионов
21 апреля, 12:47
Лига чемпионов
©twitter.com/KevinDeBruyne Лидер "Манчестер Сити" нашел способ пройти "Реал" в Лиге чемпионов
20 апреля, 14:50
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan Получит ли Ибрагимович заветную медаль, если "Милан" победит в Лиге чемпионов?

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus