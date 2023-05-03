"Проблемы с Роналду в прошлом". Оценены шансы "МЮ" выиграть АПЛ и ЛЧ

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что "красные дьяволы" способны в следующем сезоне побороться за чемпионство в национальной лиге. А вот в их победу в Лиге чемпионов он не особо верит, передают Vesti.kz.

- "Манчестер Юнайтед" победой над "Астон Виллой" (1:0) укрепил свои позиции в четверке сильнейших. Способна ли команда претендовать на победу в английской премьер-лиге и Лиге чемпионов в следующем сезоне?

- "Манчестер Юнайтед" добивается значительного прогресса под руководством Эрика тен Хага. Проблемы, связанные с Криштиану Роналду, остались в прошлом, появилась возможность потенциальной смены владельца, и все выглядит очень позитивно для будущего. Надеемся, что в ближайшее время они смогут гарантировать себе место в Лиге чемпионов следующего сезона. Выиграть Лигу чемпионов будет довольно сложно, но они могут побороться за звание чемпиона премьер-лиги в следующем сезоне. Они продемонстрировали качество игры, - приводит его слова Betfred.

44-летний Саа выступал за "Манчестер Юнайтед" в период 2004-2008 годов. В его карьере также были французский "Мец", английские "Ньюкасл", "Фулхэм", "Эвертон", "Тоттенхэм", "Сандерленд", итальянский "Лацио".

С 2004 по 2012 год вызывался в сборную Франции, провел 20 матчей и забил четыре гола.

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