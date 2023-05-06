Президент "Наполи" назвал главную причину вылета из Лиги чемпионов

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис назвал плохое судейство в матчах Лиги чемпионов главной причиной вылета команды из турнира, передает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале турнира неаполитанцы уступили "Милану" (1:2 по сумме двух матчей).

Затем "Наполи" впервые с 1990 года выиграл чемпионский титул в Серии А.

"Теперь мы должны выиграть Лигу чемпионов. Потому что в этом сезоне, считаю, мы были сильнейшими в Лиге чемпионов. И только из-за плохого судейства в обоих матчах мы выбыли из турнира.

Но это футбол. Это УЕФА. Поэтому мы попробуем еще раз в следующем сезоне и еще в последующие годы", – сказал Де Лаурентис.

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