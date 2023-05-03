Мы попали в ЛЧ за шесть туров до конца - Микель Артета о сезоне "Арсенала"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета горд своей командой, а также доволен тем, что ей удалось завоевать место в Лиге чемпионов следующего сезона, передают Vesti.kz.

- Согласились бы оказаться в нынешнем положении, если бы это было предложено вам перед нынешним сезоном?

- Да. Многие люди проделали невероятную работу, чтобы оказаться в том положении, в котором мы сейчас находимся. Когда оставалось шесть игр до конца чемпионата, мы уже попали в Лигу чемпионов. Такого в этом клубе не было уже более десяти лет. Мы самая молодая команда в лиге.

Но мы все еще расстроены (из-за поражения от "Манчестер Сити") и не можем с этим смириться. Мы хотим большего.

Это лучшая мантра, которую мы можем иметь, добиваться того, чего мы хотим, и закончить сезон правильным образом, чтобы попытаться выиграть премьер-лигу.

Это самая конкурентная лига, которую я видел за 22 года, и мы находимся в самом начале пути.

Я очень горжусь игроками и очень горжусь клубом, и всеми, кто каждый день вносит свой вклад в то, что мы делаем.

Но мы все еще не можем смириться с тем, где мы находимся. Мы должны быть лучше.

За последние 10 месяцев я многое узнал о команде. На днях (против "Манчестер Сити") я больше говорил об уровне, который мы можем продемонстрировать в этот день, об уровне, который нам еще предстоит поднять в таких матчах, и о том, что необходимо для победы в таких матчах, - приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, что следующий матч в АПЛ "Арсенал" проведет в гостях с "Ньюкаслом" 7 мая.

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