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Комментарии

Мы попали в ЛЧ за шесть туров до конца - Микель Артета о сезоне "Арсенала"

Мы попали в ЛЧ за шесть туров до конца - Микель Артета о сезоне "Арсенала"
©twitter.com/Arsenal

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета горд своей командой, а также доволен тем, что ей удалось завоевать место в Лиге чемпионов следующего сезона, передают Vesti.kz.

- Согласились бы оказаться в нынешнем положении, если бы это было предложено вам перед нынешним сезоном?

- Да. Многие люди проделали невероятную работу, чтобы оказаться в том положении, в котором мы сейчас находимся. Когда оставалось шесть игр до конца чемпионата, мы уже попали в Лигу чемпионов. Такого в этом клубе не было уже более десяти лет. Мы самая молодая команда в лиге.

Но мы все еще расстроены (из-за поражения от "Манчестер Сити") и не можем с этим смириться. Мы хотим большего.

Это лучшая мантра, которую мы можем иметь, добиваться того, чего мы хотим, и закончить сезон правильным образом, чтобы попытаться выиграть премьер-лигу.

Это самая конкурентная лига, которую я видел за 22 года, и мы находимся в самом начале пути.

Я очень горжусь игроками и очень горжусь клубом, и всеми, кто каждый день вносит свой вклад в то, что мы делаем.

Но мы все еще не можем смириться с тем, где мы находимся. Мы должны быть лучше.

За последние 10 месяцев я многое узнал о команде. На днях (против "Манчестер Сити") я больше говорил об уровне, который мы можем продемонстрировать в этот день, об уровне, который нам еще предстоит поднять в таких матчах, и о том, что необходимо для победы в таких матчах, - приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, что следующий матч в АПЛ "Арсенал" проведет в гостях с "Ньюкаслом" 7 мая.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
2 Манчестер Сити 32 24 4 4 84-30 76
3 Ньюкасл Юнайтед 33 18 11 4 61-27 65
4 Манчестер Юнайтед 32 19 6 7 49-39 63
5 Ливерпуль 33 16 8 9 65-42 56
6 Тоттенхэм Хотспур 34 16 6 12 63-57 54
7 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 31 15 7 9 61-40 52
9 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10 Фулхэм 33 13 6 14 45-45 45
11 Кристал Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14 Вулверхэмптон Уондерерс 34 10 7 17 29-50 37
15 Вест Хэм Юнайтед 33 9 7 17 37-47 34
16 Лестер Сити 34 8 6 20 46-59 30
17 Лидс Юнайтед 34 7 9 18 43-67 30
18 Ноттингем Форест 34 7 9 18 30-62 30
19 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24

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Метки:
Арсенал АПЛ Лига чемпионов

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