Полузащитник "Манчестер Сити" признан игроком недели в Лиге чемпионов

Бельгийский полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
На этот приз также претендовали хавбек "Баварии" Джамал Мусиала, нападающий "Брюгге" Ферран Хутгла и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
Отметим, что "Манчестер Сити" обыграл во втором туре группового этапа дортмундскую "Боруссию" (2:1). Кевин де Брюйне отметился голевым пасом.
Следующие матчи в квартете G пройдут 5 октября. Сыграют "Севилья" - "Боруссия Дортмунд" и "Манчестер Сити" - "Копенгаген".
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