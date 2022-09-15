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Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Полузащитник "Манчестер Сити" признан игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" признан игроком недели в Лиге чемпионов
©ФК "Манчестер Сити"

Бельгийский полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

На этот приз также претендовали хавбек "Баварии" Джамал Мусиала, нападающий "Брюгге" Ферран Хутгла и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Отметим, что "Манчестер Сити" обыграл во втором туре группового этапа дортмундскую "Боруссию" (2:1). Кевин де Брюйне отметился голевым пасом.

Следующие матчи в квартете G пройдут 5 октября. Сыграют "Севилья" - "Боруссия Дортмунд" и "Манчестер Сити" - "Копенгаген".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 5 0 1 14-7 15
2 Манчестер Сити 6 4 2 0 20-6 14
3 Тоттенхэм Хотспур 6 4 2 0 12-5 14
4 Брайтон энд Хов Альбион 6 4 1 1 11-5 13
5 Манчестер Юнайтед 6 4 0 2 8-8 12
6 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 10-10 8
10 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
11 Ньюкасл Юнайтед 6 1 4 1 7-6 7
12 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
14 Вулверхэмптон Уондерерс 6 1 3 2 3-4 6
15 Кристал Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
17 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18 Вест Хэм Юнайтед 6 1 1 4 3-8 4
19 Ноттингем Форест 6 1 1 4 4-14 4
20 Лестер Сити 6 0 1 5 8-16 1

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Метки:
АПЛ Манчестер Сити Лига чемпионов Де Брюйне Кевин

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