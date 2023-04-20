Полуфиналисты Лиги чемпионов сыграют исторические матчи

"Интер" и "Милан" прошли в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв на предыдущей стадии "Бенфику" и "Наполи" соответственно. Таким образом, болельщиков ожидает миланское дерби в матчах за выход в финал турнира, передают Vesti.kz.

По информации Sport24, впервые в истории миланские команды сыграют между собой пять раз в течение одного сезона.

Игры 1/2 финала ЛЧ пройдут 10 и 16 мая.

3 сентября в матче первого круга Серии А "Милан" обыграл "Интер" со счетом 3:2. В матче за Суперкубок Италии (18 января) сильнее оказался "Интер" - 3:0. А в игре второго круга Серии А (5 февраля) "Интер" обыграл "Милан" со счетом 1:0.

Напомним, что в другом полуфинале ЛЧ сыграют "Реал" - "Манчестер Сити" (9 и 17 мая).

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