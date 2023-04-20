Получит ли Ибрагимович заветную медаль, если "Милан" победит в Лиге чемпионов?

"Милан" во вторник сыграл вничью с "Наполи" (1:1) в ответном матче в 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира, где сразится с "Интером". В случае прохода "россонери" в финал и дальнейшей победы на турнире интересна ситуация Златана Ибрагимовича, который никогда не побеждал в ЛЧ. Шведский нападающий может остаться без медали самого главного турнира Европы в очередной раз. Рассказываем о ситуации в тексте Vesti.kz.

Златан не был заявлен на Лигу чемпионов

Шведский нападающий не был включен в заявку "Милана" на Лигу чемпионов по причине травмы. В мае прошлого года Ибрагимович перенес операцию, после чего до сих пор проходит процесс реабилитации. Последний раз футболист выходил в стартовом составе "Милана" 17 января 2022 года.

Ранее Ибрагимович планировал вернуться в состав "россонери" к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", но не успел восстановиться.

Получит ли медаль Златан в случае победы "Милана" на турнире?

По правилам УЕФА, команде-победительнице вручается 40 медалей, и клуб вправе распределять эти медали по своему усмотрению. Согласно этому правилу, Ибрагимович, конечно, может получить медаль, но едва ли будет считаться полноценным победителем турнира, поскольку не был заявлен на него.

Ибра и Лига чемпионов

Златан Ибрагимович является одним из звездных футболистов, никогда не побеждавших в Лиге чемпионов. Более того, швед ни разу не играл в финале главного европейского турнира.

После его ухода из "Интера" клуб выиграл ЛЧ. Это произошло в 2009 году, когда Златан отправился в стан действующих победителей турнира - "Барселону" специально для того, чтобы победить в заветном турнире. Но в том сезоне команда Гвардиолы вылетела в полуфинале именно от "Интера" Жозе Моуриньо, который победил в мадридском финале "Баварию" в 2010 году и забрал "ушастый" кубок.



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Златан больше никогда не был близок трофею Лиги чемпионов.

Зная характер Ибрагимовича, можно предположить, что он точно не будет доволен медалью, полученной за 0 минут на турнире.