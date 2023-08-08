Погиб болельщик в массовой драке накануне матча в Лиге чемпионов

В массовой драке между фанатами АЕКа и загребского "Динамо" погиб болельщик греческого клуба. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на греческий телеканал ERT.

Отмечается, что группа из 150–200 фанатов хорватской команды накануне встречи в Лиге чемпионов прибыла на автомобилях в Грецию, несмотря на запрет УЕФА. В результате драки от удара острым предметом погиб болельщик греческой команды, еще восемь фанатов получили ранения.

Органы правопорядка в общей сложности произвели 96 арестов, 88 из задержанных находятся в главном управлении полиции. Пострадавшие участники драки остаются в больнице.

Также в ходе инцидента были повреждены витрины магазинов и автомобили, так как хорватские фанаты подожгли урны и сухие ветки возле парковки.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов АЕК - "Динамо" пройдет в ночь на 9 августа в Афинах. Ответный матч состоится 15 августа в Загребе.

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