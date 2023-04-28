"Пантеон величайших". "Манчестер Сити" предрекают славную историю

"Манчестер Сити" имеет потенциал стать одной из самых великих команд в истории, считает экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер, сообщает корреспондент Vesti.kz. Английский клуб близок к выходу в финал Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" находится на пороге того, чтобы войти в пантеон величайших.

Пеп Гвардиола не нуждается в напоминании о том, что потребуется, чтобы сделать последний шаг. Если "Сити" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, найдутся те, кто поверит, что мы наблюдаем за лучшей английской клубной командой всех времен. Будет становиться все труднее возражать против этой точки зрения.

Дело не только в том, что "Сити" побеждает. Дело в том, как они это делают: стиль, авторитет, своеобразие и изобретательность. У "Сити" лучший нападающий в мире, лучший полузащитник в мире и – без сомнения – лучший тренер в мире.

На данный момент тренер "Сити" может гордиться своим последним шедевром, зная, что "Сити" может почти дотронуться до требла, которого удавалось добиться только одному английскому клубу.

Да, у него было столько денег, сколько он только мог пожелать, чтобы реализовать свое видение, но это не может изменить того факта, что он сконструировал машину для побед, которая сезон за сезоном набирает очки со скоростью, превосходящей все, что когда-либо видела эта страна.

У "Сити" есть потенциал стать тем, чем был "Милан" в 1980-х или чем стала "Барса" после того, как Гвардиола модернизировал методы Кройффа на "Камп Ноу". Эти команды были не только успешны во внутренних соревнованиях, но и добились того, что их прославили за пределами их собственных стран. Великие команды "Ливерпуля" 1970-х и начала 80-х попали в ту же категорию.

Недавняя серия игр "Сити" настолько близка к футбольному совершенству, насколько это возможно. Из-за них некоторые из самых уважаемых клубов выглядят заурядно.

Несмотря на все это признание, Гвардиола знает, чего ему не хватает. Чтобы его по-настоящему запомнили, как его великую "Барсу" или "Милан" Сакки, он должен выиграть Лигу чемпионов.

Противостояние с мадридским "Реалом" на следующей неделе – это не просто продление ставки на требл в этом сезоне. Речь идет о том, чтобы получить еще один шанс завершить свою миссию в "Сити". Но независимо от того, сделает он это в этом году или нет, кажется неизбежным, что рано или поздно он это сделает, и в этот момент вся его работа на "Этихаде" получит еще большее признание.

Величайшей командой, с которой я когда-либо сталкивался как игрок, был "непобедимый" "Арсенал". За пределами Англии футбольные историки не помнят и не прославляют их так сильно, как те клубы, которые выиграли Лигу чемпионов. То же самое будет относиться и к "Сити" до тех пор, пока не будет выигран самый крупный клубный трофей.

Что бы еще он ни выиграл, положение Гвардиолы как одной из самых влиятельных футбольных фигур гарантировано. Как и у его "Барселоны".

Сейчас так и подмывает сказать, что его "Манчестер Сити" находится в десяти матчах от бессмертия. Это не так. Им осталось провести три игры. Одолеть мадридский "Реал" в двух матчах и выиграть в Стамбуле, и они станут величайшей командой своего времени", – написал бывший футболист в своей колонке.