Определились пары 1/2 финала Лиги чемпионов

Стали известны составы пар 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ночь на 20 апреля были сыграны заключительные матчи 1/4 финала, по итогам которых дальше прошли итальянский "Интер" и английский "Манчестер Сити". Они присоединились к испанскому "Реалу" и другому итальянскому клубу "Милану".
В 1/2 финала "Реал" сыграет с "Манчестер Сити". Первая игра пройдет в Мадриде, а ответная - в Манчестере. В другой паре в итальянском дерби встретятся "Милан" и "Интер".
Первые полуфинальные встречи состоялся в ночь на 10 и 11 мая, ответные пройдут в в ночь на 17 и 18 мая.
Финал будет сыгран 10 июня в Стамбуле (Турция).
Великолепная четверка! 😍#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/pppuyebOvn— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 19, 2023
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