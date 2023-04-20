Определились пары 1/2 финала Лиги чемпионов

Стали известны составы пар 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ночь на 20 апреля были сыграны заключительные матчи 1/4 финала, по итогам которых дальше прошли итальянский "Интер" и английский "Манчестер Сити". Они присоединились к испанскому "Реалу" и другому итальянскому клубу "Милану".

В 1/2 финала "Реал" сыграет с "Манчестер Сити". Первая игра пройдет в Мадриде, а ответная - в Манчестере. В другой паре в итальянском дерби встретятся "Милан" и "Интер".

Первые полуфинальные встречи состоялся в ночь на 10 и 11 мая, ответные пройдут в в ночь на 17 и 18 мая.

Финал будет сыгран 10 июня в Стамбуле (Турция).

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