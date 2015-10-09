Бразильский нападающий каталонской "Барселоны" Габриэль Жезус превзошёл достижение легендарного уругвайского форварда Луиса Суареса по количеству голов в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Жезус обошёл Суареса по голам

На счету 29-летнего бразильца теперь 28 забитых мячей в главном еврокубковом турнире. Таким образом, он опередил Суареса, который за время выступлений в Лиге чемпионов отличился 27 раз.

Свой 28-й гол Жезус забил накануне в выездном матче пятого тура общего этапа против азербайджанского "Сабаха". Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 4:1.

Жезус проводит первый сезон в "Барселоне"

Напомним, бразилец присоединился к каталонскому клубу в начале сентября, перейдя из лондонского "Арсенала" за 10 миллионов евро. Ранее в Европе он также выступал за "Манчестер Сити".

В дебютном сезоне за "Барселону" Жезус успел провести 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Луис Суарес, выступавший в составе "сине-гранатовых" с 2014 по 2020 годы, является третьим лучшим бомбардиром в истории "Барселоны". Сейчас уругваец продолжает карьеру в американском "Интер Майами".

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