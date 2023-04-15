Я не знаю, кто станет полуфиналистом Лиги чемпионов - Анчелотти

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти оценил своего форварда Винисиуса и Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити". При этом он затруднился ответить, какие команды выйдут в полуфинал Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

"Я не знаю, кто станет полуфиналистом. "Манчестер Сити" должен сыграть еще одну игру, и все может случиться. Это четвертьфинал Лиги чемпионов. У нас тоже есть преимущество, но нам нужно бороться еще 90 минут. Что касается Винисиуса и Холанда, это два фантастических игрока, и каждый из них использует то, что у него есть. Наш клуб и наши болельщики хотят воспользоваться качеством Винисиуса точно так же, как болельщики "Манчестер Сити" и Гвардиола пользуются качеством Холанда. Каждый пользуется своим", - приводит слова Анчелотти пресс-служба испанского клуба.

Напомним, "Реал" на своем поле выиграл у "Челси" (2:0), а "Манчестер Сити" дома обыграл "Баварию" (3:0). Ответные четвертьфинальные игры ЛЧ пройдут 18 и 19 апреля. Если "Реал" и "Манчестер Сити" выйдут победителями этих противостояний, то встретятся между собой в полуфинале.

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