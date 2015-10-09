Моуринью объяснил решение по Винисиусу после нервной победы "Реала"

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью оценил выступление Винисиуса в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против греческого АЕКа (3:2), сообщают Vesti.kz.

Он объяснил, почему решил заменить бразильца. По словам португальского специалиста, он хотел освежить игру на левом фланге и выпустить нескольких футболистов с новыми силами.

Винисиус не отметился результатными действиями в этой игре и был заменён на 81-й минуте.

"Думаю, он провёл хороший матч. Я решил внести изменения на левом фланге, сделав сразу две замены. Кукурелья уже получил жёлтую карточку, а Альваро Каррерас был свежим. Он часто подключается к атакам по флангу, тогда как Браим отлично действует в центре. Мне хотелось задействовать свежих игроков, но, на мой взгляд, Винисиус провёл очень достойный матч", - приводит слова Моуринью AS.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 12 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и три результативные передачи.

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