Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью рассказал, что происходило в раздевалке команды в перерыве матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против нидерландского ПСВ, передают Vesti.kz.

Встреча в Мадриде завершилась волевой победой "сливочных" со счётом 5:1, хотя после первого тайма хозяева уступали в один мяч.

Сначала португальский специалист отшутился по поводу разговора с футболистами:

"Раздевалка - как Лас-Вегас: что происходит в Лас-Вегасе, остаётся в Лас-Вегасе. Мы поговорили, мы друзья, просто пообщались", - цитирует специалиста Marca.

Однако затем Моуринью раскрыл детали того, как тренерский штаб сумел перевернуть ход встречи:

"Я посмотрел первый тайм - он был ужасным, и вместе с аналитиками постарался найти три-четыре видеоэпизода с теми вещами, которые мы делали неправильно. Один кадр стоит тысячи слов - так ребятам гораздо проще всё понять. Думаю, дело было даже не столько в замене центральных защитников, сколько в том, что ключевую роль сыграли Бернарду и Гюлер. ПСВ в первом тайме нас просто возил, но во втором тайме, когда игроки атаки просыпаются, может случиться то, что в итоге и произошло", - отметил Моуринью.

После пяти туров мадридский "Реал" набрал 15 очков и возглавляет общую таблицу Лиги чемпионов. В следующем туре, который пройдёт 9 декабря, подопечные Моуринью сыграют на выезде с лондонским "Арсеналом".

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