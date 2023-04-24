В "Милане" сделали заявление о матче с "Интером" в Лиге чемпионов

Наставник "Милана" Стефано Пиоли высказал свои мысли по поводу исхода матча с "Лечче" (2:0), который состоялся в рамках 30-го тура Серии А, и также ответил на вопрос о предстоящей игре против "Интера" в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"До этого еще немало времени. Сейчас для нас самый важный матч - ближайший, с "Ромой". Игры с "Интером" будут захватывающими, но до них еще есть время. Мы должны постараться выиграть все матчи до "Интера", - приводит слова Пиоли pianetamilan.it.

Матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Миланом" состоится в ночь на 10 мая по времени Астаны.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.