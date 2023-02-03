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Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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"Милан" лишил Ибрагимовича Лиги чемпионов

"Милан" лишил Ибрагимовича Лиги чемпионов
©twitter.com/Ibra_official

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович оказался вне заявки своего клуба на матчи плей-офф Лиги чемпионов, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Twitter известного инсайдера Фабрицио Романо.

Шведский форвард продолжает восстановление после травмы. Ранее стало известно, что Ибрагимович планировал вернуться в состав россонери к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", первый из которых пройдет уже 14 февраля.

Кроме того, по информации источника, американский защитник "Милана" Серджино Дест был исключен из заявки команды на Лигу чемпионов, а его место займет немецкий игрок обороны Малик Тшау. Американец сыграл в четырех из шести матчей группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, Ибрагимович в мае перенес операцию, после чего проходит процесс реабилитации. Последний раз футболист выходил в стартовом составе "Милана" 17 января 2022 года.

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Метки:
Ибрагимович Златан Милан ФК Лига чемпионов

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