"Милан" лишил Ибрагимовича Лиги чемпионов

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович оказался вне заявки своего клуба на матчи плей-офф Лиги чемпионов, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Twitter известного инсайдера Фабрицио Романо.

Шведский форвард продолжает восстановление после травмы. Ранее стало известно, что Ибрагимович планировал вернуться в состав россонери к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", первый из которых пройдет уже 14 февраля.

Кроме того, по информации источника, американский защитник "Милана" Серджино Дест был исключен из заявки команды на Лигу чемпионов, а его место займет немецкий игрок обороны Малик Тшау. Американец сыграл в четырех из шести матчей группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, Ибрагимович в мае перенес операцию, после чего проходит процесс реабилитации. Последний раз футболист выходил в стартовом составе "Милана" 17 января 2022 года.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы