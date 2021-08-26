"Манчестер Сити" сыграет с ПСЖ, а "Бавария" - с "Барселоной". Итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2021/22

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По ее итогам команды попали в следующие квартеты:
Группа А: "Манчестер Сити", ПСЖ, "Лейпциг", "Брюгге".
Группа B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан".
Группа С: "Спортинг", "Боруссия Д", "Аякс", "Бешикташ".
Группа D: "Интер", "Реал", "Шахтер Д", "Шериф".
Группа Е: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо К".
Группа F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз".
Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург".
Группа Н: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме".
Стартовый тур состоится 14-15 сентября.
Финал ЛЧ пройдет 28 мая на стадионе "Зенита" в Санкт-Петербурге.
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