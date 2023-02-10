Лионель Месси рискует пропустить матч Лиги чемпионов с "Баварией"

Форвард ПСЖ Лионель Месси может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии", сообщает L'Equipe.

По информации источника, аргентинец повредил подколенные сухожилия, из-за чего футболист не сможет принять участие в следующем матче ПСЖ в чемпионате Франции против "Монако." Игра состоится в субботу, 11 февраля. При этом под вопросом участие Месси в игре с "Баварией", которая состоится 14 февраля в Париже.

Добавим, что из-за травмы игру с "Баварией", скорее всего, будет вынужден пропустить другой нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

В пяти матчах Лиги чемпионов текущего сезона Месси забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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