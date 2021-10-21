 sW7EZtTWGq3L2QCzm1HYYWp0kI7DlWFIxKmeT1JG
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Лига чемпионов: Роналду помогает "МЮ" сделать камбэк, Пике приносит победу "Барселоне", Левандовски громит соперника с "Баварией" 

Лига чемпионов: Роналду помогает "МЮ" сделать камбэк, Пике приносит победу "Барселоне", Левандовски громит соперника с "Баварией" 
©skysports.com
Новости спорта Футбол Лига чемпионов

В футбольной Лиге чемпионов состоялись матчи третьего тура группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гол Жерара Пике принес "Барселоне" победу над киевским "Динамо". Встреча группы Е прошла на "Ноу Камп" и завершилась со счетом 1:0. Испанец отличился на 36-й минуте. 

"Бавария" в этой же группе разгромила "Бенфику". Встреча прошла в Лиссабоне (Португалия) и завершилась со счетом 4:0 в пользу немецкого клуба. Все голы состоялись в концовке матча. В составе гостей дубль оформил Лерой Зане, отличившийся на 70-й и 84-й минутах, и Роберт Левандовски ('82). Также форвард "Бенфики" Эвертон забил автогол ('80).

В группе F  "Манчестер Юнайтед" совершил камбэк с 0:2 и вырвал домашнюю победу над "Аталантой". Встреча прошла в Англии и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Итальянский клуб по итогам первого тайма уверенно вел благодаря голам Марио Пашалича ('15) и Мериха Демирала ('28). Но манкунианцы отыгрались после перерыва. Сначала разрыв сократил Маркус Рашфорд ('53), затем сравнял Гарри Магуайр ('75), а на 81-й минуте Криштиану Роналду забил победный гол.

В параллельном матче этой группы  "Вильярреал" в Швейцарии уверенно обыграл "Янг Бойз" со счетом 4:1. В составе испанского клуба отличились Йереми Пино ('6), Жерар Морено ('16), Альберто Морено ('88) и Саму Чуквезе ('90+2). У швейцарцев гол на счету Мешака Элиа ('77).

В группе G "Зальцбург" со счетом 3:1 в домашнем матче одержал победу над "Вольфсбургом". В составе победителей дубль оформил Ноа Окафор ('65, '77). Еще один гол на счету Карима Адейеми ('3). В составе гостей отличился Лукас Нмеча ('15). В этом же квартете "Лилль" и "Севилья" разошлись нулевой ничьей.

В группе H "Челси" разгромил "Мальме" со счетом 4:0. На девятой минуте счет открыл Андреас Кристенсен, дубль оформил Жоржиньо ('21, '57), также отличился Кай Хаверц ('48). 

В этой же группе "Ювентус" в Санкт-Петербурге добился минимальной победы над "Зенитом". Автором гола на 86-й минуте стал Деян Кулусевски.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Лига чемпионов Бавария Манчестер Юнайтед Челси Зенит Ювентус Роналду Криштиану Барселона

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:43
Футбол
Кризис идей, проигранный сезон и увольнение в Германии. Зачем болельщики "Кайрата" просят вернуть Шпилевского? Кризис идей, проигранный сезон и увольнение в Германии. Зачем болельщики "Кайрата" просят вернуть Шпилевского?
Вчера , 11:58
Футбол
Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов
Вчера , 08:24
Футбол
Вывезет ли с "Астаной" после матча в Баку? Как "Кайрат" в этом сезоне играл через два дня на третий Вывезет ли с "Астаной" после матча в Баку? Как "Кайрат" в этом сезоне играл через два дня на третий
Вчера , 07:51
Футбол
Лига чемпионов: Роналду помогает "МЮ" сделать камбэк, Пике приносит победу "Барселоне", Левандовски громит соперника с "Баварией"  Лига чемпионов: Роналду помогает "МЮ" сделать камбэк, Пике приносит победу "Барселоне", Левандовски громит соперника с "Баварией" 
20 октября, 23:16
Футбол
Определился следующий соперник "Кайрата" в юношеской Лиге чемпионов Определился следующий соперник "Кайрата" в юношеской Лиге чемпионов
20 октября, 18:52
Футбол
"Кайрат" второй раз в истории прошел раунд в юношеской Лиге чемпионов "Кайрат" второй раз в истории прошел раунд в юношеской Лиге чемпионов
20 октября, 14:15
Футбол
Месси повторил рекорд Роналду Месси повторил рекорд Роналду
20 октября, 07:20
Футбол
Месси сделал дубль за ПСЖ, "Реал" забил 5 голов, а "Ливерпуль" одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов Месси сделал дубль за ПСЖ, "Реал" забил 5 голов, а "Ливерпуль" одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов
20 октября, 01:01
Футбол
"Манчестер Сити" и "Спортинг" одержали разгромные победы в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" и "Спортинг" одержали разгромные победы в Лиге чемпионов
3 октября, 18:32
Футбол
Игроки главной сенсации Лиги чемпионов подрались во внутреннем чемпионате Игроки главной сенсации Лиги чемпионов подрались во внутреннем чемпионате
1 октября, 13:37
Футбол
Почти камбэк. Как "Кайрат" повторил достижение "Астаны" в группе еврокубков Почти камбэк. Как "Кайрат" повторил достижение "Астаны" в группе еврокубков
30 сентября, 18:18
Футбол
Дебютный гол Месси за ПСЖ стал лучшим во втором туре Лиги чемпионов Дебютный гол Месси за ПСЖ стал лучшим во втором туре Лиги чемпионов
30 сентября, 15:37
Футбол
Главный тренер "Барселоны" ответил на вопрос о своем будущем после второго разгрома в Лиге чемпионов Главный тренер "Барселоны" ответил на вопрос о своем будущем после второго разгрома в Лиге чемпионов
30 сентября, 10:52
Футбол
Роберт Левандовски установил рекорд в Лиге чемпионов Роберт Левандовски установил рекорд в Лиге чемпионов
30 сентября, 07:17
Футбол
"Ювентус" обыграл "Челси", "Барселона" снова крупно проиграла, а Роналду принес победу "МЮ" в Лиге чемпионов "Ювентус" обыграл "Челси", "Барселона" снова крупно проиграла, а Роналду принес победу "МЮ" в Лиге чемпионов
30 сентября, 00:44
Футбол
"Зенит" одержал разгромную победу в Лиге чемпионов "Зенит" одержал разгромную победу в Лиге чемпионов
29 сентября, 21:20
Футбол
"Кайрат" стартовал в юношеской Лиге чемпионов "Кайрат" стартовал в юношеской Лиге чемпионов
29 сентября, 14:43
Футбол
"Шериф" - главная сенсация Лиги чемпионов: грохнули "Реал", но в молдавском футболе пока беда "Шериф" - главная сенсация Лиги чемпионов: грохнули "Реал", но в молдавском футболе пока беда
29 сентября, 13:06
Футбол
"Шериф" поиздевался над "Реалом" после сенсации в Лиге чемпионов "Шериф" поиздевался над "Реалом" после сенсации в Лиге чемпионов
29 сентября, 12:07
Футбол
Мог перейти в "Астану" и "пылил" с Кабанангой в Беларуси, а теперь забил "Реалу" в ЛЧ. История новой звезды из Узбекистана Мог перейти в "Астану" и "пылил" с Кабанангой в Беларуси, а теперь забил "Реалу" в ЛЧ. История новой звезды из Узбекистана
29 сентября, 08:49
Футбол
Забивший "Реалу" в Лиге чемпионов узбекский форвард был в шорт-листе "Астаны" Забивший "Реалу" в Лиге чемпионов узбекский форвард был в шорт-листе "Астаны"
29 сентября, 08:08
Футбол
Месси высказался о первом голе за ПСЖ Месси высказался о первом голе за ПСЖ
29 сентября, 07:38
Футбол
"Шериф" сенсационно обыграл "Реал", Месси огорчил Гвардиолу, а "Ливерпуль" разбил "Порту" в Лиге чемпионов "Шериф" сенсационно обыграл "Реал", Месси огорчил Гвардиолу, а "Ливерпуль" разбил "Порту" в Лиге чемпионов
29 сентября, 00:41
Футбол
Лига чемпионов: "Аякс" победил "Бешикташ", "Шахтер" и "Интер" сыграли вничью Лига чемпионов: "Аякс" победил "Бешикташ", "Шахтер" и "Интер" сыграли вничью
28 сентября, 17:21
Футбол
Прямая трансляция матчей ПСЖ - "Манчестер Сити" и "Милан" - "Атлетико" в Лиге чемпионов Прямая трансляция матчей ПСЖ - "Манчестер Сити" и "Милан" - "Атлетико" в Лиге чемпионов
22 сентября, 16:13
Футбол
Ухудшение КПД и блеклая игра. Почему сдал один из лидеров "Кайрата" Ухудшение КПД и блеклая игра. Почему сдал один из лидеров "Кайрата"
17 сентября, 19:22
Футбол
Сенсационная победа принесла дебютанту Лиги чемпионов почти 3 миллиона евро Сенсационная победа принесла дебютанту Лиги чемпионов почти 3 миллиона евро
16 сентября, 10:05
Футбол
18-летний футболист вписал свое имя в историю Лиги чемпионов 18-летний футболист вписал свое имя в историю Лиги чемпионов
16 сентября, 07:20
Футбол
"МанСити" забил 6 голов, "Ливерпуль" и "Реал" выиграли, а ПСЖ с Месси не смог победить на старте группы Лиги чемпионов "МанСити" забил 6 голов, "Ливерпуль" и "Реал" выиграли, а ПСЖ с Месси не смог победить на старте группы Лиги чемпионов
16 сентября, 00:44
Футбол
"Боруссия" и "Шериф" одержали победы в стартовых матчах группы Лиги чемпионов "Боруссия" и "Шериф" одержали победы в стартовых матчах группы Лиги чемпионов
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus