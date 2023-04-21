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Лидер "Манчестер Сити" нашел способ пройти "Реал" в Лиге чемпионов

Лидер "Манчестер Сити" нашел способ пройти "Реал" в Лиге чемпионов
©twitter.com/KevinDeBruyne

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выразил надежду на то, что его команда сможет пройти в полуфинал Лиги чемпионов, победив "Реал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он подчеркнул, что в прошлом сезоне они играли хорошо, но последние пять минут второго матча изменили исход игры. Он отметил, что каждый имеет свое мнение, но в этом году они будут стараться минимизировать ошибки и продолжать показывать высокий уровень игры в обороне.

Бельгиец выразил уверенность в своей команде и признал, что "Реал" также является сильным соперником. Он подчеркнул, что их команда в отличной форме, и они должны продолжать в том же духе. Де Брюйне также отметил, что прошлый сезон уже прошел, и необходимо принять его как должное и двигаться дальше.

Он завершил свою речь, сказав, что прошлое не означает, что они плохо играли большую часть времени в тех двух матчах. Эти высказывания были приведены CBS Sports Golazo.

Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов прошлого сезона "Реал" по сумме двух матчей оказался сильнее "горожан". В первой встрече английский клуб выиграл со счетом 4:3, а в ответном уступил - 1:3.

Добавим, что "Манчестер Сити" и "Реал" сыграют в 1/2 финала Лиги чемпионов текущего сезона. Первая игра в Мадриде пройдет в ночь на 10 мая, а ответная - в Манчестере в ночь с 17 на 18 мая.

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Метки:
Де Брюйне Кевин Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид

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