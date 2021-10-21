 GDc4MhLqplLT9YEhdrOmkMssc19hDKTuo0ZKsmzy
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов

Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов
©ФК "Манчестер Юнайтед"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отличился очередным ярким достижением в Лиге чемпионов, передает "Чемпионат".

Португалец забивал в Лиге чемпионов 38 командам, что является рекордом турнира.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ "Манчестер Юнайтед" переиграл "Аталанту" со счетом 3:2. Роналду стал автором победного гола.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Роналду Криштиану Лига чемпионов Манчестер Юнайтед

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:43
Футбол
Кризис идей, проигранный сезон и увольнение в Германии. Зачем болельщики "Кайрата" просят вернуть Шпилевского? Кризис идей, проигранный сезон и увольнение в Германии. Зачем болельщики "Кайрата" просят вернуть Шпилевского?
Вчера , 11:58
Футбол
Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов
Вчера , 08:24
Футбол
Вывезет ли с "Астаной" после матча в Баку? Как "Кайрат" в этом сезоне играл через два дня на третий Вывезет ли с "Астаной" после матча в Баку? Как "Кайрат" в этом сезоне играл через два дня на третий
Вчера , 07:51
Футбол
Лига чемпионов: Роналду помогает "МЮ" сделать камбэк, Пике приносит победу "Барселоне", Левандовски громит соперника с "Баварией"  Лига чемпионов: Роналду помогает "МЮ" сделать камбэк, Пике приносит победу "Барселоне", Левандовски громит соперника с "Баварией" 
20 октября, 23:16
Футбол
Определился следующий соперник "Кайрата" в юношеской Лиге чемпионов Определился следующий соперник "Кайрата" в юношеской Лиге чемпионов
20 октября, 18:52
Футбол
"Кайрат" второй раз в истории прошел раунд в юношеской Лиге чемпионов "Кайрат" второй раз в истории прошел раунд в юношеской Лиге чемпионов
20 октября, 14:15
Футбол
Месси повторил рекорд Роналду Месси повторил рекорд Роналду
20 октября, 07:20
Футбол
Месси сделал дубль за ПСЖ, "Реал" забил 5 голов, а "Ливерпуль" одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов Месси сделал дубль за ПСЖ, "Реал" забил 5 голов, а "Ливерпуль" одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов
20 октября, 01:01
Футбол
"Манчестер Сити" и "Спортинг" одержали разгромные победы в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" и "Спортинг" одержали разгромные победы в Лиге чемпионов
3 октября, 18:32
Футбол
Игроки главной сенсации Лиги чемпионов подрались во внутреннем чемпионате Игроки главной сенсации Лиги чемпионов подрались во внутреннем чемпионате
1 октября, 13:37
Футбол
Почти камбэк. Как "Кайрат" повторил достижение "Астаны" в группе еврокубков Почти камбэк. Как "Кайрат" повторил достижение "Астаны" в группе еврокубков
30 сентября, 18:18
Футбол
Дебютный гол Месси за ПСЖ стал лучшим во втором туре Лиги чемпионов Дебютный гол Месси за ПСЖ стал лучшим во втором туре Лиги чемпионов
30 сентября, 15:37
Футбол
Главный тренер "Барселоны" ответил на вопрос о своем будущем после второго разгрома в Лиге чемпионов Главный тренер "Барселоны" ответил на вопрос о своем будущем после второго разгрома в Лиге чемпионов
30 сентября, 10:52
Футбол
Роберт Левандовски установил рекорд в Лиге чемпионов Роберт Левандовски установил рекорд в Лиге чемпионов
30 сентября, 07:17
Футбол
"Ювентус" обыграл "Челси", "Барселона" снова крупно проиграла, а Роналду принес победу "МЮ" в Лиге чемпионов "Ювентус" обыграл "Челси", "Барселона" снова крупно проиграла, а Роналду принес победу "МЮ" в Лиге чемпионов
30 сентября, 00:44
Футбол
"Зенит" одержал разгромную победу в Лиге чемпионов "Зенит" одержал разгромную победу в Лиге чемпионов
29 сентября, 21:20
Футбол
"Кайрат" стартовал в юношеской Лиге чемпионов "Кайрат" стартовал в юношеской Лиге чемпионов
29 сентября, 14:43
Футбол
"Шериф" - главная сенсация Лиги чемпионов: грохнули "Реал", но в молдавском футболе пока беда "Шериф" - главная сенсация Лиги чемпионов: грохнули "Реал", но в молдавском футболе пока беда
29 сентября, 13:06
Футбол
"Шериф" поиздевался над "Реалом" после сенсации в Лиге чемпионов "Шериф" поиздевался над "Реалом" после сенсации в Лиге чемпионов
29 сентября, 12:07
Футбол
Мог перейти в "Астану" и "пылил" с Кабанангой в Беларуси, а теперь забил "Реалу" в ЛЧ. История новой звезды из Узбекистана Мог перейти в "Астану" и "пылил" с Кабанангой в Беларуси, а теперь забил "Реалу" в ЛЧ. История новой звезды из Узбекистана
29 сентября, 08:49
Футбол
Забивший "Реалу" в Лиге чемпионов узбекский форвард был в шорт-листе "Астаны" Забивший "Реалу" в Лиге чемпионов узбекский форвард был в шорт-листе "Астаны"
29 сентября, 08:08
Футбол
Месси высказался о первом голе за ПСЖ Месси высказался о первом голе за ПСЖ
29 сентября, 07:38
Футбол
"Шериф" сенсационно обыграл "Реал", Месси огорчил Гвардиолу, а "Ливерпуль" разбил "Порту" в Лиге чемпионов "Шериф" сенсационно обыграл "Реал", Месси огорчил Гвардиолу, а "Ливерпуль" разбил "Порту" в Лиге чемпионов
29 сентября, 00:41
Футбол
Лига чемпионов: "Аякс" победил "Бешикташ", "Шахтер" и "Интер" сыграли вничью Лига чемпионов: "Аякс" победил "Бешикташ", "Шахтер" и "Интер" сыграли вничью
28 сентября, 17:21
Футбол
Прямая трансляция матчей ПСЖ - "Манчестер Сити" и "Милан" - "Атлетико" в Лиге чемпионов Прямая трансляция матчей ПСЖ - "Манчестер Сити" и "Милан" - "Атлетико" в Лиге чемпионов
22 сентября, 16:13
Футбол
Ухудшение КПД и блеклая игра. Почему сдал один из лидеров "Кайрата" Ухудшение КПД и блеклая игра. Почему сдал один из лидеров "Кайрата"
17 сентября, 19:22
Футбол
Сенсационная победа принесла дебютанту Лиги чемпионов почти 3 миллиона евро Сенсационная победа принесла дебютанту Лиги чемпионов почти 3 миллиона евро
16 сентября, 10:05
Футбол
18-летний футболист вписал свое имя в историю Лиги чемпионов 18-летний футболист вписал свое имя в историю Лиги чемпионов
16 сентября, 07:20
Футбол
"МанСити" забил 6 голов, "Ливерпуль" и "Реал" выиграли, а ПСЖ с Месси не смог победить на старте группы Лиги чемпионов "МанСити" забил 6 голов, "Ливерпуль" и "Реал" выиграли, а ПСЖ с Месси не смог победить на старте группы Лиги чемпионов
16 сентября, 00:44
Футбол
"Боруссия" и "Шериф" одержали победы в стартовых матчах группы Лиги чемпионов "Боруссия" и "Шериф" одержали победы в стартовых матчах группы Лиги чемпионов
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus