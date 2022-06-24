Клуб из Казахстана сыграет с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Прошла жеребьевка первого раунда женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб "БИИК-Шымкент" получил в соперники по квалификации хорватский "Сплит". А "Томирис-Туран" сыграет с английским "Манчестер Сити".

Согласно формату клубы разбиты на 11 групп в "Пути чемпионов" и на четыре группы в "Пути представителей лиг". Первый раунд в обоих путях состоит из двух стадий, которые пройдут в формате одного матча: полуфиналов и финалов/матчей за третье место. Победители каждого из финалов (11 в "Пути чемпионов", четыре - в "Пути представителей лиг") пробьются во второй раунд. Хозяева мини-турниров будут выбраны из числа клубов каждой группы.

Таким образом "БИИК-Шымкент" попал в третью группу "Пути чемпионов", где также сыграют "Ворскла-Харьков-2" из Украины и "Ланчхути" (Грузия). А "Томирис-Туран" представлен в четвертой группе "Пути представителей лиг", где, помимо казахстанок и "Манчестер Сити", сыграют мадридский "Реал" и австрийский "Штурм".

Полуфиналы первого раунда состоятся 18 августа, а финалы и матчи за третье место – 21 августа.

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