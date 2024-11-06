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"Кайрат" узнал свою судьбу на турнире УЕФА

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"Кайрат" узнал свою судьбу на турнире УЕФА ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" потерпел поражение от испанского "Бетиса" и в ответном матче квалификации Юношеской лиги УЕФА, передает Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" потерпел поражение от испанского "Бетиса" и в ответном матче квалификации Юношеской лиги УЕФА, передает Vesti.kz.

Ответная игра прошла в Алматы и закончилась со счетом 5:0 в пользу "Бетиса". В первой игре в Испании наша команда была обыграна со счетом 1:6.

Таким образом, "Кайрат" покидает юношескую Лигу УЕФА.


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