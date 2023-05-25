Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

Это как Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану - Моуринью о выходе "Ромы" в ЛЧ

Это как Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану - Моуринью о выходе "Ромы" в ЛЧ
©ФК "Рома"

Португальский специалист Жозе Моуринью высказался о выходе "Ромы" в Лигу чемпионов через Серию А. Сейчас команда идет на шестом месте и на четыре очка отстает от идущим четвертым "Милана". Моуринью заявил, оказаться в ЛЧ таким образом было бы чудом.

"Я никогда не говорил о цели выйти в Лигу чемпионов, я всегда стараюсь быть честным. Мне не нравится продавать дым. Есть тренеры, игроки, клубы, которые играют только один финал еврокубков в своей жизни, и им везет. Представьте, что мы сделаем это два раза подряд. Это отличный сезон для меня, потому что он в любом случае становится историческим. Пинту говорил о Лиге чемпионов? Это его проблема. Пинту – менеджер, я – тренер. Мы очень близкие друзья, но у нас могут быть разные мнения. Для меня вопрос никогда так не стоял. Мы способны творить историю, и мы хотим творить ее снова.

Но выйти в Лигу чемпионов через чемпионат, потратив семь миллионов на трансферы рынке, это даже не чудо, это как Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану", - цитирует тренера ilmessaggero.it

Напомним, что "Рома" сыграет в финале Лиги Европы против "Севильи". Она завоюет путевку в Лигу чемпионов, если станет победителем этого матча. 

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Моуринью Жозе Лига чемпионов Лига Европы

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:25
Лига чемпионов
©ФК "Рома" Это как Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану - Моуринью о выходе "Ромы" в ЛЧ
Сегодня , 12:35
Лига чемпионов
©Goal Андрей Шевченко оценил сезон "Милана"
Вчера , 14:00
Лига чемпионов
©instagram.com/donnarumma "Клуб и фанаты этого заслуживают". Вратарь ПСЖ - о победе в Лиге чемпионов
Вчера , 12:55
Лига чемпионов
©ФК "Интер" В Италии призвали уволить тренера "Интера" перед финалом Лиги чемпионов
23 мая, 21:56
Лига чемпионов
©twitter.com/Inter Сайт для взрослых предложил финалисту Лиги чемпионов спонсорское соглашение
23 мая, 10:03
Лига чемпионов
©twitter.com/NUFC Клуб АПЛ впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов
22 мая, 19:07
Лига чемпионов
©twitter.com/totalBarca Судья финала ЧМ-2022 отработает решающий матч Лиги чемпионов
22 мая, 13:24
Лига чемпионов
©acmilanfan.ru Легко ли играть 11 лет в ЛЧ? Пусть наденут черный костюм - Симеоне
22 мая, 11:58
Лига чемпионов
©teamtalk.com "Сити" не укрепит свое наследие, если не выиграет ЛЧ - Гвардиола
21 мая, 16:00
Лига чемпионов
©twitter.com/realmadrid Лидер "Реала" сделал громкое заявление после вылета из Лиги чемпионов
21 мая, 10:56
Лига чемпионов
©twitter.com/Benzema Анчелотти оценил игру Бензема в Лиге чемпионов
21 мая, 10:24
Лига чемпионов
©twitter.com/ManUtd "Манчестер Юнайтед" осталось набрать одно очко для попадания в Лигу чемпионов
20 мая, 20:20
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity Гвардиола высказался об инциденте с Де Брюйне во время матча с "Реалом" в ЛЧ
20 мая, 18:21
Лига чемпионов
©twitter.com/realmadrid Он остается легендой клуба - Анчелотти о Бензема и вылете из Лиги чемпионов
20 мая, 14:15
Лига чемпионов
©UEFA Кьеллини объяснил, в чем заключается единственный шанс "Интера" в финале ЛЧ против "Манчестер Сити"
20 мая, 13:47
Лига чемпионов
©UEFA.com "Лучшая команда в мире". В "Барселоне" отреагировали на вылет "Реала" из Лиги чемпионов
19 мая, 18:35
Лига чемпионов
©twitter.com/OfficialASRoma В финалах еврокубков сыграют три итальянских клуба впервые за 25 лет
19 мая, 17:32
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity Стали известны премиальные игроков "Манчестер Сити" в случае требла
19 мая, 00:21
Лига чемпионов
©realmadrid.com "Реал" определился с главным тренером после вылета из Лиги чемпионов
18 мая, 22:51
Лига чемпионов
©mancity.is/thetimes.co.uk Де Брюйне крикнул Гвардиоле "заткнись" во время матча с "Реалом" в Лиге чемпионов
18 мая, 22:01
Лига чемпионов
©diariogol.com Раскрыта реакция Флорентино Переса на разгром от "Манчестер Сити" в ЛЧ
18 мая, 15:30
Лига чемпионов
©Sky Sports Топ-6 игроков, выступавших и за "Интер", и за "Ман Сити". Некоторые приезжали в Казахстан
18 мая, 14:06
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity Гвардиола в качестве тренера выиграл сто матчей в Лиге чемпионов
18 мая, 12:40
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Анчелотти назвал болезненным и обидным поражение "Реала" от "Манчестер Сити" в ЛЧ
18 мая, 08:51
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Мадрид Капелло посоветовал Анчелотти уйти в сборную Бразилии после провала "Реала" в ЛЧ
18 мая, 07:26
Лига чемпионов
©instagram.com/josep_gvardiola Гвардиода оценил соперника "Манчестер Сити" по финалу Лиги чемпионов
18 мая, 02:50
Лига чемпионов
©twitter.com/ChampionsLeague "Манчестер Сити" выбил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов
17 мая, 13:53
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Мадрид "Манчестер Сити" - "Реал": где смотреть ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов
17 мая, 11:43
Лига чемпионов
©sempreinter.com Индзаги прокомментировал успех "Интера" в Лиге чемпионов
17 мая, 10:50
Лига чемпионов
©football-italia.net Звезда сборной Италии объяснил вылет "Милана" из Лиги чемпионов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus