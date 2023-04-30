Гвардиола высказался о важности АПЛ перед Лигой чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает английскую премьер-лигу (АПЛ) менее важным соревнованием, чем Лига чемпионов, сообщает Sports.ru.

"Люди говорят о Лиге чемпионов. Это нормально, мне понятно, что у клуба нет этого трофея. И люди говорят, что без него наша работа не будет завершенной. Это нормально, я это принимаю. Я не буду переубеждать никого.

Но премьер-лига есть премьер-лига. Каждый раз, когда мы ее выигрываем, есть это чувство - фух! За этими победами стоит тяжелый труд, судьбу не определяет одно судейское решение или один пенальти, нужна стабильность изо дня в день.

Премьер-лига - это здорово. Когда мы снова получаем шанс за нее побороться на финальных этапах - надо постараться это сделать", - сказал Гвардиола.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дошел до полуфинала, где сыграет с "Реалом". Первая игра пройдет 9 мая в Испании, ответная - 17-го числа в Испании.

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