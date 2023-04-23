Гвардиола высказался о главном достижении "Манчестер Сити" и успехе в Лиге чемпионов

Главным достижением "Манчестер Сити" является его стабильность. Такое мнение выразил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

"Горожане", которые вышли в полуфинал Лиги чемпионов и ведут борьбу за чемпионство в АПЛ, разгромили со счетом 3:0 "Шеффилд Юнайтед" и теперь сыграют в финале Кубка Англии.

Команда Гвардиоды может оформить требл, или золотой хет-трик, то есть выиграть в трех соревнованиях в сезоне.

"Больше всего в этом клубе меня впечатляет то, что мы выигрываем, выигрываем трофеи, но все равно продолжаем за них бороться и дальше. Этим я особенно горжусь. В какой-то сезон можно выиграть требл. Но я не хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем оказаться на дне. Этот клуб весьма стабилен. Я работаю в нем, потому что мы побеждаем, иначе меня бы тут не было, я не дурак", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.

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