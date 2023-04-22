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Гвардиола назвал главную особенность "Милана" в Лиге чемпионов

Гвардиола назвал главную особенность "Милана" в Лиге чемпионов
©globallookpress.com

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил выступление "Наполи" и "Милана" в Лиге чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

"Итальянский футбол в полном порядке. Я смотрел матч "Наполи" — "Милан" и был впечатлен. Все игры неаполитанцев с миланцами были упорными в текущем сезоне. Все матчи заканчивались с небольшой разницей в счете.

Теперь многие начнут говорить, что у "Наполи" плохой сезон, потому что они вылетели из Лиги чемпионов. Я наблюдал за ними и был впечатлен стилем их игры. Они выиграют титул, и мы посмотрим, что они сделают в Лиге чемпионов в следующем году.

"Наполи" опережает "Милан" в Серии A, и люди думают, что в Лиге чемпионов должно быть так же, но у "Милана" есть своя фишка в Европе. Этот клуб похож на "Баварию".

"Милан" был великолепен в прошлом, я не знаю, сколько кубков они выиграли. Это сильная команда", — приводит слова Гвардиолы La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что в четвертьфинале "Милан" прошел "Наполи", а "Интер" обыграл "Бенфику". В итоге итальянские команды встретятся в полуфинале. 

Первые полуфинальные встречи состоятся в ночь на 10 и 11 мая, ответные пройдут в в ночь на 17 и 18 мая.

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Метки:
Лига чемпионов Милан ФК Наполи ФК

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