Главный тренер "Милана" высказался о предстоящем матче с "Интером" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился своими ожиданиями от первого матча с "Интером" в Лиге чемпионов. Итальянское дерби состоится в рамках полуфинала. Пиоли не считает, что его команда - фаворит.

"Интер" - великая команда, я не думаю, что мы фавориты, но нас это не волнует. Мы будем наслаждаться всем, что нас окружает, до 20:59 в среду, а затем отдадим все, что у нас есть. Мы должны почувствовать это волнение. У нас есть мечта, и было бы здорово ее осуществить", - цитирует Пиоли Football Italia.

Напомним, первый матч 1/2 финала ЛЧ команды проведут 10 мая. В трех предыдущих встречах команд дважды выигрывал "Интер" и один раз "Милан".

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