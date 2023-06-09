Футболка Роналду стала самым дорогим товаром фан-шопа финала Лиги чемпионов в Стамбуле

В фан-шопе, организованном в Стамбуле (Турция) в рамках фестиваля финала Лиги чемпионов, выставлена на продажу футболка португальского нападающего Криштиану Роналду, передает "Газета.ru".

Игровую майку туринского "Ювентуса", за который звезда футбола выступал с 2018 по 2021 год, можно купить за 45 тысяч лир или около 847,5 тысячи тенге. Это самый дорогой товар в фан-шопе.

На втором месте по стоимости - футболка нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, она продается за 38 тысяч лир (715,7 тысячи тенге), а замыкает тройку футболка еще одного футболиста "горожан" Бернарду Силвы - 20 тысяч лир (376,6 тысячи рублей).

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов состоится по казахстанскому времени состоится в Стамбуле ночь с 10 на 11 июня. В нем сыграют английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер".

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