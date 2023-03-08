Футболист "Челси" установил рекорд в Лиге чемпионов

Нападающий лондонского "Челси" Рахим Стерлинг установил рекорд в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В прошедшем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" "синие" одержали победу со счетом 2:0. Автором первого гола стал Стерлинг.

Таким образом, форвард поучаствовал в 44 голах (27 голов и 17 передач) в Лиге чемпионов с момента своего дебюта в турнире в сентябре 2014 года. Это лучший показатель среди англичан в турнире за это время, информирует Opta Sports.

Кроме того, Стерлингу осталось всего три гола до лучшего показателя по количеству забитых мячей среди англичан — лидирует в этом списке Уэйн Руни, на счету которого 30 голов в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, "Челси" по сумме двух одержал победу с общим счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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