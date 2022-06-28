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Во Франции извинились за провал в организации финала Лиги чемпионов

Во Франции извинились за провал в организации финала Лиги чемпионов
©Reuters

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен впервые принес свои извинения всем, кто стал жертвой плохой организации финала Лиги чемпионов в пригороде Парижа 28 мая, сообщает "Р-Спорт".

"Следовало ли лучше организовать событие на "Стад де Франс"? Да. Есть ли у меня доля ответственности за это? Да. Я приношу свои извинения всем, кто пострадал от этого плохого управления", - сказал он.

Он добавил, что борьба с преступностью должна быть усилена.

Ранее глава парижской полиции Дидье Лалман признал свою ошибку в организации работы стражей порядка в районе стадиона.

Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" прошел в ночь с 28 на 29 мая на стадионе "Стад де Франс". Испанский клуб одержал в этой встрече победу со счетом 1:0.

Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков "Ливерпуля", пытавшихся прорваться на стадион. По данным французских СМИ, некоторые фанаты были без билетов. На распространенных в соцсетях видео они перелезают через ограждения, уклоняются от стюардов и пробегают на арену. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут. Парижская полиция в ночь на 29 мая задержала 105 участников беспорядков.

Глава МВД сообщил, что около 70 процентов бумажных билетов на финальный матч Лиги чемпионов, согласно предварительной проверке, были поддельными. Министр спорта страны Амели Удеа-Кастера высказала мнение, что ситуация на матче вышла из-под контроля из-за фанатов английского "Ливерпуля" и решения УЕФА выдавать бумажные билеты на матч. По ее словам, от 30 до 40 тысяч британских болельщиков пришли к "Стад де Франс" либо с фальшивыми билетами, либо вовсе без них.

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Метки:
Лига чемпионов Франция Ливерпуль Реал Мадрид

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