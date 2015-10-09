Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик установил историческое достижение в Лиге чемпионов УЕФА, быстрее всех своих коллег доведя количество голов своих команд в турнире до 150, передают Vesti.kz.

Флик опередил Гвардиолу на 16 матчей

Для достижения этой отметки немецкому специалисту потребовалось всего 49 матчей. Как сообщает OptaFranz, предыдущий рекорд принадлежал экс-наставнику "Барселоны", мюнхенской "Баварии" и английскго "Манчестер Сити" каталонцу Хосепу Гвардиоле, чьи команды забили 150 голов за 65 встреч.

Таким образом, Флик обновил достижение испанца, потратив на это на 16 матчей меньше.

Рекорд был установлен после матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором "сине-гранатовые" на выезде разгромили азербайджанский "Сабах" со счётом 4:1.

Флик добивался успеха и с "Баварией"

Флик возглавил "Барселону" летом 2024 года. При этом в рекордную статистику вошли не только голы каталонского клуба, но и результаты его предыдущей команды — мюнхенской "Баварии", которую специалист тренировал с 2019 по 2021 год. Под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов в 2020 году.

Также 61-летний специалист работал со сборной Германии: он руководил национальной командой с лета 2021-го по осень 2023 года и возглавлял её на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Действующий контракт Флика с "Барселоной" рассчитан до лета 2028 года.

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