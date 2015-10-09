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Лига чемпионов
Вчера 20:39
 

Европейский клуб определился с участием Покатилова на матч Лиги чемпионов

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Европейский клуб определился с участием Покатилова на матч Лиги чемпионов ©instagram.com/sabahfc

Азербайджанский "Сабах" принял решение по вратарю сборной Казахстана Стасу Покатилову на матч первого отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов против валлийского клуба ТНС, сообщают Vesti.kz.

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Азербайджанский "Сабах" принял решение по вратарю сборной Казахстана Стасу Покатилову на матч первого отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов против валлийского клуба ТНС, сообщают Vesti.kz.

Матч состоится в Баку и начнется в 21:00 по казахстанскому времени. В составе азербайджанского клуба с первых минут на поле выйдет казахстанский голкипер, который выведет команду с капитанской повязкой.

Стартовый состав "Сабаха":

Покатилов (к), Сольвет, Дашдемиров, Рахмоналиев, Исаев, Лепинца, Малуда, Микелс, Симич, Пухач, Зедадка.


Отметим, что для "Сабаха" это дебют в Лиге чемпионов. Ответная игра пройдет 14 июля.

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Лига чемпионов 2026/27   •   Азербайджан, Баку   •   Отборочный раунд 1, мужчины
Вчера 21:00   •   закончен
Сабах
Сабах
(Баку)
2:0
ТНС Нью-Сейнтс
ТНС Нью-Сейнтс
(Ллансантфрайд)
Кто победит в основное время?
Сабах

0%

Ничья

0%

ТНС Нью-Сейнтс

0%

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