Европейский клуб определился с участием Покатилова на матч Лиги чемпионов

Азербайджанский "Сабах" принял решение по вратарю сборной Казахстана Стасу Покатилову на матч первого отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов против валлийского клуба ТНС, сообщают Vesti.kz.

Матч состоится в Баку и начнется в 21:00 по казахстанскому времени. В составе азербайджанского клуба с первых минут на поле выйдет казахстанский голкипер, который выведет команду с капитанской повязкой.

Стартовый состав "Сабаха":

Покатилов (к), Сольвет, Дашдемиров, Рахмоналиев, Исаев, Лепинца, Малуда, Микелс, Симич, Пухач, Зедадка.

Отметим, что для "Сабаха" это дебют в Лиге чемпионов. Ответная игра пройдет 14 июля.

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